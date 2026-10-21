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У столиці Греції близько 10 тисяч людей вийшли на мирний протест за реформу системи освіти

Акція пройшла без насильства, хоча поліція затримала 21 людину для перевірки.

У столиці Греції близько 10 тисяч людей вийшли на мирний протест за реформу системи освіти
протести в Афінах, Греція
Фото: https://www.ekathimerini.com

У Греції близько 10 тисяч школярів, студентів і вчителів пройшли мирною ходою центром Афін до будівлі парламенту. 

Учасники акції вимагали збільшення фінансування державної освіти, покращення умов у навчальних закладах та підвищення зарплат педагогам, передає Ekathimerini.

Близько три тисячі поліцейських забезпечували порядок через побоювання заворушень на тлі масштабних протестів у Франції. Акція пройшла без насильства, хоча поліція затримала 21 людину для перевірки. Для безпеки влада тимчасово закривала дві станції метро.

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Серед вимог протестувальників — заповнення вільних вакансій у школах, ремонт навчальних приміщень і спрощення умов для переведення студентів між університетами. Молодь також обурена високими цінами на житло.

Учасники акції тримали плакати та виголошували гасла на підтримку демонстрацій у Франції. Аналогічні мирні мітинги відбулися в Салоніках та інших містах Греції.

Крім того, вчителі початкових класів оголосили 24-годинний страйк, а викладачі середніх шкіл та держслужбовці зупинили роботу на три години. До акцій долучилися й лікарі державних лікарень, а близько 500 пенсіонерів провели окремий мітинг біля мерії Афін.

Ці події відбулися на тлі загальноєвропейської хвилі протестів проти зростання вартості життя, житлової та енергетичної кризи, які охопили Францію, Італію, Іспанію, Португалію та Албанію.

  • У Парижі (Франція) через протести довелося ввести тимчасову комендантську годину.
  • В Італії уряд відправив до Мілана пів тисячі військових, аби приборкати протести.
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