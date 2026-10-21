СЗРУ: Залізничний хаос у Росії зриває експортні поставки

Через затримки перевезень і брак вагонів зростає вартість логістики, а невивезене зерно накопичується на внутрішньому ринку.

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Залізничні перевезення аграрних вантажів у Росії супроводжуються затримками, відмовами погоджувати заявки та скасуванням раніше виданих дозволів. Через перевантаження залізниці експортери стикаються зі зростанням транспортних витрат і труднощами з відвантаженням продукції.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У жовтні оренда фітингових платформ подорожчала на 26% – до 1,6 тис. рублів на добу, а перевезення зерна у вагонах-хоперах до балтійських портів – на 25%.

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Вартість контейнера зросла на 57,4% – із 270 тис. до 425 тис. рублів. На окремих рейсах оренда платформ сягає 5 тис. рублів на добу.

За даними розвідки, із липня 2026 року відвантаження через порти Азово-Чорноморського басейну різко скоротилися. Експортери почали перенаправляти вантажі до портів Балтійського моря та Далекого Сходу, однак залізниця не справляється зі збільшеним навантаженням.

У серпні експорт через основні пункти пропуску на північному заході Росії зріс на 18,8%. Відвантаження зерна збільшилися вшестеро, чорних металів – на 91,6%, вугілля – на 56,7%. Кількість заявок на перевезення перевищує можливості залізниці.

Через затримки вагони простоюють в очікуванні дозволів на рух і розвантаження. Вантажі не приймають навіть за раніше погодженими заявками. У результаті вагони накопичуються в місцях завантаження, а вільного рухомого складу бракує.

На проблеми з перевезеннями скаржаться не лише аграрні компанії, а й підприємства нафтової, металургійної та хімічної галузей.

Автомобільні перевезення не можуть повноцінно замінити залізничні, оскільки в розрахунку на тонно-кілометр обходяться у 2,5–3 рази дорожче.

Зростання транспортних витрат знижує прибутковість експорту. Зерно, яке не вдається вивезти, залишається на внутрішньому ринку. Надлишок пропозиції тисне на закупівельні ціни та зменшує доходи сільгоспвиробників.