Після наїзду авто австралійська депутатка Гелен Гейнс втратила обидві ноги

Австралійська депутатка Гелен Гейнс втратила обидві ноги після того, як жінку збив автомобіль, пише BBC.
Цю інформацію підтвердив її чоловік. За словами правоохоронців, інцидент був навмисним нападом. Ймовірному нападнику, 43-річному Брендану Ньюдженту, висунуто низку звинувачень.
Нюджента заарештували одразу після того, як він, за версією слідства, на своєму автомобілі “Toyota LandCruiser” вчинив наїзд на депутатку біля її приймальні в місті Вангаратта. Цей регіональний центр розташований приблизно за 240 км на північний схід від Мельбурна.
Ньюджент постав сьогодні перед місцевим судом, де йому було висунуто три обвинувачення: небезпечне керування транспортним засобом, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень; умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень; а також заподіяння шкоди державній посадовій особі.
У поліції повідомили, що можуть бути висунуті додаткові звинувачення, зокрема у замаху на вбивство.
Ньюджент – місцевий житель із сусіднього містечка Тарравінгі, відомий як активіст екологічного руху.
Він не подавав клопотання про звільнення під заставу. Наступне судове засідання за його участю має відбутися в лютому. Згідно із судовими документами, його також звинуватили у вирощуванні та зберіганні канабісу.
Адвокат Ньюджента заявив, що його підзахисний має “проблеми з психічним здоров’ям”, однак не навів жодних додаткових подробиць. Також стало відомо, що чоловік має рідкісне неврологічне захворювання ідіопатичний поперечний мієліт, спричинений запаленням спинного мозку.
У поліції штату Вікторія повідомили, що розслідування, яке проводиться за підтримки Федеральної поліції Австралії (AFP), триває, а мотив злочину поки що не встановлено.