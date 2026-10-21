В Угорщині затримали ексголову Національного банку

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В Угорщині затримали Дьйордя Матолчі – колишнього голову Центрального банку Угорщини та міністра за часів Віктора Орбана.

Про це повідомило інформагентство Telex.

Крім Матолчі, під варту взяли ще кількох осіб, серед яких адвокат та власник компанії, що виконував реконструкцію вілли на грецькому Міконосі, пов’язаної з сином Дьйордя Адамом Матолчі.

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Юридичний представник Матолчі Пал Баткі повідомив агентству, що його клієнта підозрюють в "економічному шахрайстві, що спричинило значні майнові збитки, та у вчиненні правопорушення, пов’язаного з використанням підробленого приватного документа". Адвокат додав, що допит підозрюваного ще не розпочався.

Центральна слідча генеральна прокуратура опублікувала заяву, в якій повідомляється про слідчі дії у рамках розслідування "за фактом злочину зловживання довірою, що спричинило особливо значний майновий збиток".

Пізніше голова Центрального банку Угорщини Міхай Варга також повідомив, що в установлений термін передав ще 30 тисяч сторінок документів слідчій комісії, яка розслідує зловживання, пов’язані з попередньою діяльністю банку.

Раніше повідомляли, що син Дьйордя Матолчі перевозить свої цінні активи з Будапешта до Дубая.

Матолчі очолював Центральний банк Угорщини з 2013 року до кінця листопада 2024-го.