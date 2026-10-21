На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
ГоловнаСвіт

В Угорщині затримали ексголову Національного банку

Центральна слідча генеральна прокуратура розслідує зловживання, пов’язані з попередньою діяльністю банку.

В Угорщині затримали ексголову Національного банку
Дьйорд Матолчі
Фото: telex.hu

В Угорщині затримали Дьйордя Матолчі – колишнього голову Центрального банку Угорщини та міністра за часів Віктора Орбана.

Про це повідомило інформагентство Telex

Крім Матолчі, під варту взяли ще кількох осіб, серед яких адвокат та власник компанії, що виконував реконструкцію вілли на грецькому Міконосі, пов’язаної з сином Дьйордя Адамом Матолчі.

Реклама

Юридичний представник Матолчі Пал Баткі повідомив агентству, що його клієнта підозрюють в "економічному шахрайстві, що спричинило значні майнові збитки, та у вчиненні правопорушення, пов’язаного з використанням підробленого приватного документа". Адвокат додав, що допит підозрюваного ще не розпочався. 

Центральна слідча генеральна прокуратура опублікувала заяву, в якій повідомляється про слідчі дії у рамках розслідування "за фактом злочину зловживання довірою, що спричинило особливо значний майновий збиток".

Пізніше голова Центрального банку Угорщини Міхай Варга також повідомив, що в установлений термін передав ще 30 тисяч сторінок документів слідчій комісії, яка розслідує зловживання, пов’язані з попередньою діяльністю банку.

Раніше повідомляли, що син  Дьйордя Матолчі перевозить свої цінні активи з Будапешта до Дубая.

Матолчі очолював Центральний банк Угорщини з 2013 року до кінця листопада 2024-го. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies