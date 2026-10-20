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У фейкових повідомленнях про масові мінування шкіл в Угорщині та інших країнах Європи виявили російський слід

Фахівці з кібербезпеки зазначають, що зловмисники активно використовують російську інфраструктуру, зокрема, багатоступеневі VPN-сервіси для приховування своїх IP-адрес.

У фейкових повідомленнях про масові мінування шкіл в Угорщині та інших країнах Європи виявили російський слід
російські хакери
Фото: Карикатура Євгенії Олійник/ Радіо Свобода

Вранці 19 жовтня понад 70 навчальних закладів у Будапешті та інших містах Угорщини отримали електронні листи із погрозами вибухів, через що Національне бюро розслідувань розпочало провадження за статтею про загрозу вчинення теракту.

Схожі масові розсилки цього ж дня зафіксували в майже 160 школах Північної Ірландії, а також у навчальних закладах Сербії, передає Telex

Експерти наголошують, що такі події є частиною спланованої гібридної війни, у якій чітко простежується російський слід.

Зокрема, очільник Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Коуделка раніше прямо заявив про причетність російських структур до аналогічних масштабних мінувань у Чехії, Словаччині та країнах Балтії. За його словами, ці акції є координованою гібридною кібероперацією РФ.

Аналітики НАТО й фахівці з кібербезпеки зазначають, що зловмисники активно використовують російську інфраструктуру, зокрема сервери Yandex, автоматизовані ботнети і багатоступеневі VPN-сервіси для приховування своїх IP-адрес. Оскільки російська влада відмовляється співпрацювати з європейськими правоохоронцями, розслідування таких атак стає складнішим.

Головна мета цих російських гібридних операцій полягає не у фізичному знищенні, а в дестабілізації ситуації, провокуванні паніки, перевантаженні спецслужб та підриві довіри громадян до державних інститутів. Спеціалісти застерігають, що з розвитком штучного інтелекту подібні загрози для європейських країн можуть лише посилитися.

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