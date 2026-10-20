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Болгарія не братиме участі у додатковій допомозі ЄС для України

Прем'єр каже, що його держава не має можливості долучитися до нової ініціативи блоку.

Болгарія не братиме участі у додатковій допомозі ЄС для України
Румен Радев
Фото: facebook/Румен Радев

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його держава не має можливості долучитися до виділення додаткового фінансування для України на суму 70 млрд євро. 

За його словами, відповідне прохання озвучив президент України Володимир Зеленський під час засідання Європейської ради, передає БTA.

Радев нагадав про попереднє рішення ЄС щодо надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро під гарантії ЄС, і підкреслив категоричну відмову Софії брати участь у новій фінансовій ініціативі.

Коментуючи загальну ситуацію в Європі, посадовець заявив, що війна в Україні виснажує європейські економіки та провокує соціальну і політичну нестабільність. На його думку, добробут громадян ЄС знижується через тривалу війну замість спрямування ресурсів на вирішення внутрішніх проблем європейських країн.

У зв'язку з цим Радев закликав до якнайшвидшого завершення війни за допомогою дипломатії.

  • На засіданні Євроради український президент заявив, що наступного року війна коштуватиме 155 млрд євро, і Україна потребуватиме від партнерів 70 млрд євро.
  • Болгарія раніше озвучувала відмову від надання нашій державі різних видів допомоги. Країна вийшла з «коаліції охочих», також дистанціювалася від антибалістичної коаліції.
  • Влітку цього року Болгарія відмовилася надавати військову допомогу Україні при тому, що є лідером у Європі з виробництва боєприпасів радянського зразка.
  • У серпні Центр протидії дезінформації повідомляв, що в інфопросторі Болгарії зафіксували поширення проросійських наративів, спрямованих на дискредитацію України та підрив підтримки нашої держави.
  • Зокрема, просувалися тези, нібито ракетні удари по промислових і логістичних вузлах «ставлять під сумнів усю економічну модель залучення іноземних інвестицій в Україну» та «блокують експортні коридори західних холдингів». 
  • Ресурси, які системно публікують ці заяви, належать до медіа, які класифікують як головні осередки прокремлівського впливу у Болгарії. Понад 70% їх контенту становить прямий передрук, переклад та адаптація матеріалів підсанкційних державних медіа Росії.
  • Коли в ЄС ухвалювали 21-ий пакет санкцій проти РФ, Болгарія вимагала в обмін на підтримку виключення зі списку патріарха РПЦ Кирила, засновника компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова, а також керівника компанії, що постачає компоненти для метро Софії. 
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