Медики борються за життя жителя Херсонщини, який постраждав через російський обстріл

У нього уламкові поранення руки та живота, контузія, вибухова й закрита черепно-мозкова травми.

Важкі поранення отримав житель Херсонщини внаслідок російських обстрілів 21 жовтня.

Як повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, близько 16:50 росіяни атакували безпілотником Широку Балку Станіславської громади.

«Під удар потрапив 65-річний чоловік, який перебував на подвір’ї. Він дістав уламкові поранення руки та живота, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у тяжкому стані. Медики роблять усе можливе, аби врятувати його життя», - заявили в адміністрації.