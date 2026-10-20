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Медики борються за життя жителя Херсонщини, який постраждав через російський обстріл

У нього уламкові поранення руки та живота, контузія, вибухова й закрита черепно-мозкова травми.

Медики борються за життя жителя Херсонщини, який постраждав через російський обстріл
Херсонщина
Фото: nikvesti.com

Важкі поранення отримав житель Херсонщини внаслідок російських обстрілів 21 жовтня.

Як повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, близько 16:50 росіяни атакували безпілотником Широку Балку Станіславської громади.

«Під удар потрапив 65-річний чоловік, який перебував на подвір’ї. Він дістав уламкові поранення руки та живота, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у тяжкому стані. Медики роблять усе можливе, аби врятувати його життя», - заявили в адміністрації.

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