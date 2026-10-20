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На Вінниччині через удар російського дрона горів об’єкт критичної інфраструктури

На щастя, обійшлося без постраждалих.

На Вінниччині через удар російського дрона горів об’єкт критичної інфраструктури
Ілюстративне фото
Фото: Укренерго

Сьогодні російські війська вчергове атакували Вінниччину. В результаті виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

Про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна. 

Наразі рятувальники ліквідували всі осередки загоряння. Піротехніки ДСНС обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

До ліквідації наслідків атаки залучалися 68 рятувальників та 14 одиниць техніки.

"Дякую нашим рятувальникам, енергетикам та всім службам, які працюють над ліквідацією наслідків ворожих атак, відновленням пошкодженої інфраструктури та енергопостачання", - наголосила Заболотна. 

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