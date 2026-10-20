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Ще одна людина загинула від російських обстрілів Краматорська

Відомо про шістьох поранених.

Ще одна людина загинула від російських обстрілів Краматорська
наслідки російського обстрілу Краматорська, 20 жовтня 2026 року
Фото: телеграм-канал керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

20 жовтня росіяни тричі атакували Краматорськ.

Як повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, одна людина загинула внаслідок удару FPV-дрона. Є інформація про шістьох поранених.

«Пошкоджені щонайменше 15 багатоквартирних будинків, 2 заклади освіти, адміністративна та господарська будівлі, 2 автомобілі», - додав очільник ОВА.

Філашкін укотре закликав жителів міста евакуюватися.

  • Того ж дня ворог вбив ще трьох осіб у місті. Жертвами стали працівники теплопостачальної організації, які перевіряли готовність мережі до опалювального сезону. 
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