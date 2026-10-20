Ще одна людина загинула від російських обстрілів Краматорська

20 жовтня росіяни тричі атакували Краматорськ.
Як повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, одна людина загинула внаслідок удару FPV-дрона. Є інформація про шістьох поранених.
«Пошкоджені щонайменше 15 багатоквартирних будинків, 2 заклади освіти, адміністративна та господарська будівлі, 2 автомобілі», - додав очільник ОВА.
Філашкін укотре закликав жителів міста евакуюватися.
- Того ж дня ворог вбив ще трьох осіб у місті. Жертвами стали працівники теплопостачальної організації, які перевіряли готовність мережі до опалювального сезону.