Ще одна людина загинула від російських обстрілів Краматорська

Як повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін , одна людина загинула внаслідок удару FPV-дрона. Є інформація про шістьох поранених.

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