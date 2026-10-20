КМДА: близько 15% закладів соціальної сфери Києва вже підключили до тепла

У Києві до тепла підключили близько 15 % закладів соціальної сфери.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що станом на 20 жовтня у столиці до тепла підключені вже 10 закладів охорони здоровʼя, 13 дитсадків і 16 шкіл.
У КМДА також нагадали, що в п'ятницю, 16 жовтня, Київ розпочав опалювальний сезон у закладах соціального напряму – лікарнях, школах, дитсадках та інших установах.
Опалення підключають за індивідуальними заявками керівників.
Раніше також повідомлялося, що частини Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт, підключити поки не зможуть. Роботи з відновлення там тривають.
- У вересні заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, відповідальний за житлово-комунальне господарство, опалення і мережі столиці, заявив, що Київ на 80% готовий до опалювального сезону. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua «Київ готовий до зими на 80%». Де правда і де брехня в заявах влади про виконання плану стійкості столиці.