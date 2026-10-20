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КМДА: близько 15% закладів соціальної сфери Києва вже підключили до тепла

Наразі підключені вже 10 закладів охорони здоровʼя, 13 дитсадків і 16 шкіл.

КМДА: близько 15% закладів соціальної сфери Києва вже підключили до тепла
Фото: Клос Ярина

У Києві до тепла підключили близько 15 % закладів соціальної сфери. 

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. 

Зазначається, що станом на 20 жовтня у столиці до тепла підключені вже 10 закладів охорони здоровʼя, 13 дитсадків і 16 шкіл.

У КМДА також нагадали, що в п'ятницю, 16 жовтня, Київ розпочав опалювальний сезон у закладах соціального напряму – лікарнях, школах, дитсадках та інших установах.

Опалення підключають за індивідуальними заявками керівників.

Раніше також повідомлялося, що частини Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт, підключити поки не зможуть. Роботи з відновлення там тривають. 

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