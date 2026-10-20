Третій армійський корпус тимчасово очолив Дмитро Рогозюк

До цього корпусом командував Андрій Білецький.

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Третій армійський корпус ЗСУ тимчасово очолив екскомандир 60 ОМБр Дмитро Рогозюк. До цього корпусом командував Андрій Білецький.

Про це пише Суспільне.

«Третім корпусом командує зараз Дмитро Рогозюк, колишній командир 60 бригади», – сказав Андрій Білецький під час пресконференції 19 жовтня, присвяченої підсумкам військової операції «Вівальді».

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«Новинарня» пише, що Рогозюк командує корпусом тимчасово, на період відрядження бригадного генерала Андрія Білецького зі штатної посади командира корпусу для виконання обов’язків командувача угруповання військ «Центр». Водночас це не є переведенням: Білецький залишається на штатній посаді командира Третього армійського корпусу.

Дмитро Рогозюк після початку повномасштабного російського вторгнення брав участь в обороні Києва у складі полку «Азов». Згодом його призначили заступником командира 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.

Пізніше він обіймав посаду начальника оперативного відділу штабу 3-ї ОШБр, де відповідав за планування бойових операцій.

Рогозюк розповідав, що 60-та бригада брала участь у всіх чотирьох етапах наступальної операції «Вівальді» та показала другий результат за площею звільнених територій серед підрозділів корпусу.

Проходив військову службу у військовій транспортній авіації. В 2017 році звільнився після закінчення контракту. Брав участь у спробі деблокади Маріуполя.