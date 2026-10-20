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Defense Tech

Понад 60 українських оборонних підприємств отримали статус резидентів Defence City

Наприкінці травня кількість резидентів становила 31, а в липні – 45

Понад 60 українських оборонних підприємств отримали статус резидентів Defence City
Фото: Міноборони

Станом на жовтень 2026 року спеціальний правовий режим державної підтримки підприємств ОПК Defence City об’єднує 63 українські підприємства. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Сукупний кваліфікований дохід 63 резидентів, тобто дохід від реалізації озброєння та військової техніки, становить майже 111,3 млрд грн, зазначили у Міноборони.

В оборонному відомстві пояснили, що розширення Defence City є частиною системної роботи зі створення довгострокових і прогнозованих умов для українських виробників озброєння та військової техніки.

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«Defence City – це системний інструмент для розвитку української оборонної промисловості. Ми створюємо для виробників умови, які дозволяють їм інвестувати у власний розвиток, захищати команди та виробничі потужності, швидше масштабувати виробництво і розвивати міжнародну кооперацію», — зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

Defence City – це спеціальний правовий режим державної підтримки підприємств ОПК. Про його запуск повідомили у січні 2026 року. Для його резидентів передбачено податкові та митні стимули, можливості для релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей, обмеження доступу до чутливої інформації в публічних реєстрах, оренду державного майна без проведення аукціонів, а також спрощення окремих процедур, пов’язаних з експортом оборонної продукції. Згідно з законом № 13420, режим має діяти до 1 січня 2036 року або до вступу України до ЄС.

Щоб отримати статус резидента Defence City, підприємство має перевірити свою відповідність вимогам, встановленим законодавством, та подати до Міністерства оборони України заяву й передбачений пакет документів. Відомство розглядає заяву протягом 10 робочих днів. У разі позитивного рішення статус оформлюється наказом Міноборони, а відомості про підприємство вносяться до реєстру Defence City.

У вересні підприємства оборонно-промислового комплексу зі статусом резидентів Defence City отримали можливість орендувати державне майно без проведення аукціону.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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