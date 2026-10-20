Понад 60 українських оборонних підприємств отримали статус резидентів Defence City

Станом на жовтень 2026 року спеціальний правовий режим державної підтримки підприємств ОПК Defence City об’єднує 63 українські підприємства. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Сукупний кваліфікований дохід 63 резидентів, тобто дохід від реалізації озброєння та військової техніки, становить майже 111,3 млрд грн, зазначили у Міноборони.

В оборонному відомстві пояснили, що розширення Defence City є частиною системної роботи зі створення довгострокових і прогнозованих умов для українських виробників озброєння та військової техніки.

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«Defence City – це системний інструмент для розвитку української оборонної промисловості. Ми створюємо для виробників умови, які дозволяють їм інвестувати у власний розвиток, захищати команди та виробничі потужності, швидше масштабувати виробництво і розвивати міжнародну кооперацію», — зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

Defence City – це спеціальний правовий режим державної підтримки підприємств ОПК. Про його запуск повідомили у січні 2026 року. Для його резидентів передбачено податкові та митні стимули, можливості для релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей, обмеження доступу до чутливої інформації в публічних реєстрах, оренду державного майна без проведення аукціонів, а також спрощення окремих процедур, пов’язаних з експортом оборонної продукції. Згідно з законом № 13420, режим має діяти до 1 січня 2036 року або до вступу України до ЄС.

Щоб отримати статус резидента Defence City, підприємство має перевірити свою відповідність вимогам, встановленим законодавством, та подати до Міністерства оборони України заяву й передбачений пакет документів. Відомство розглядає заяву протягом 10 робочих днів. У разі позитивного рішення статус оформлюється наказом Міноборони, а відомості про підприємство вносяться до реєстру Defence City.

У вересні підприємства оборонно-промислового комплексу зі статусом резидентів Defence City отримали можливість орендувати державне майно без проведення аукціону.