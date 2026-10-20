Росія вбила за добу шістьох мешканців Харківщини

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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 6 людей загинули, постраждалих – 21.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У сел. Нова Водолага загинули 6 людей, зокрема дівчатка 1 і 11 років, постраждали 15 людей, серед них – 7 дітей. У Ізюмі пʼятеро людей отримали гостру реакцію на стрес, а у Чугуєві поранено 59-річну жінку.

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Також стало відомо, що 18 жовтня внаслідок обстрілів у сел. Борова загинула 65-річна жінка, і були поранені чоловіки 61 і 60 років. 17 жовтня в с. Старовірівка Шевченківської громади поранено 53-річну жінку.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

4 ракети;

5 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

1 fpv-дрон;

89 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджено електромережі та автомобіль у сел. Золочів.

В Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у с. Гнилиця.

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у с. Оскіл, 4 приватні будинки, адмінбудівлю, господарчу споруду, автомобіль у м. Ізюм.

В Харківському районі пошкоджено заклад харчування, автомобіль, багатоквартирний будинок і приватний будинки у сел. Нова Водолага, складську будівлю у с. Лісне.

У Лозівському районі пошкоджено складську будівлю, 2 вантажні автомобілі, приватний будинок в м. Златопіль, приватний будинок. заклад освіти, 4 автомобілі у м. Лозова.

У Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство і 2 багатоквартирні будинки у м. Чугуїв.

В Берестинському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, 5 приватних будинків, автомобіль, електромережі у м. Берестин.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 144 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 65 494 людини.