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Вночі ворог знову обстріляв енергетику Тернопільської області

Також пошкоджено приватні оселі. 

Вночі ворог знову обстріляв енергетику Тернопільської області
Тернопіль, вуличне освітлення (ілюстративне фото)
Фото: Facebook/Сергій Надал

Росіяни в ніч на 20 жовтня декілька разів атакували Тернопільську область. Пошкоджено три енергооб'єкти в Кременецькому районі і приватні домогосподарства в Чортківському.

Станом на 8 годину даних про поранених немає. Про це повідомив голова ОВА Тарас Пастух.

На місцях атак працюють необхідні служби. 

«Нічні атаки на Тернопільщину: ворог цілеспрямовано намагається вивести з ладу енергетичну інфраструктуру, залишити населення без світла і тепла», – сказав Пастух. 

Ворог уже не вперше атакує енергетику області. 18 жовтня внаслідок ударів горіли енергооб'єкти, виникли знеструмлення. Били по енергетичній інфраструктурі області і до цього. 

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