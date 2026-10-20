Зеленський назвав уповільнення підтримки України з боку США політичним рішенням

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ситуація з ракетами-перехоплювачами для систем Patriot, постачання яких затримується через позицію США, містить ознаки "політичного рішення про уповільнення надання нам підтримки".

Йдеться про те, що європейські партнери вже мають підготовлені засоби ППО, які можуть передати Україні. Проте цей процес гальмується відсутністю дозволу від американської сторони. Це відбувається на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів, здатних збивати балістику, про який глава держави прямо повідомив 16 жовтня.

Через два дні після цього Зеленський порушив тему затримки ракет до Patriot під час розмови з представниками президента США Дональда Трампа. Однак прогресу у цьому питанні так і не було досягнуто.

Президент України висловив сподівання, що вже у найближчі дні відбудеться зустріч з переговорниками Вашингтона Джаредом Кушнером і Стівеном Віткоффом. Ймовірно, це може статися у Норвегії.