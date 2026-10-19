У Хмельницькому внаслідок атаки РФ пошкоджено підприємство та житловий будинок

На території підприємства виникла пожежа, також пошкоджено автомобіль.

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Унаслідок атаки РФ по Хмельницькому пошкоджено підприємство та житловий будинок. На території підприємства виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі та покрівлю підприємства, вибито вікна, а також пошкоджено легковий автомобіль.

На місце події виїхали рятувальники та інші відповідні служби.

Попередньо, постраждалих і загиблих немає.

Також в області зафіксували знеструмлення через обрив лінії електропередач.