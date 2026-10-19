Працівники Київського метрополітену усувають пошкодження на станції "Чернігівська", яка постраждала внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

До ліквідації наслідків атаки залучили понад 70 фахівців. Наразі на станції повністю прибрали розбите скло та будівельне сміття.

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"На завершальному етапі роботи з ремонту пошкоджених колій і контактної рейки. Триває відновлення систем електропостачання та управління рухом поїздів. Саме ці роботи є найбільш складними. Тривають вони із ночі. Водночас, під час повітряних тривог працівники змушені переривати роботу і йти в укриття. Це впливає на темпи відновлення. Але фахівці працюють, аби якнайшвидше відновити рух на цій ділянці метро", - зазначив Кличко.

Він також повідомив, що рух поїздів між станціями "Лісова" та "Академмістечко" у звичайному режимі планують відновити сьогодні ввечері. Поїзди курсуватимуть без зупинки на станції "Чернігівська", поки її не відремонтують.

Фото: КМДА

Через пошкодження інфраструктури метро, щоб покращити сполучення між районами міста, в Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах № 1-М, 118.

На тимчасовий маршрут № 1-М додали:

3 автобуси, які курсуватимуть між ст. м. "Лісова" та ст. м. "Дарниця";

12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. "Лісова" до ст. м. "Палац спорту".

"Це дозволить забезпечити сполучення з центральною частиною міста, зокрема у випадку оголошення повітряної тривоги, та водночас уникнути надмірного навантаження на ст. м. "Дарниця"", - додав мер.