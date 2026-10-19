Для цієї операції модифікували важкий дрон-бомбер «Аюдаг-6»

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Військові 92-ї окремої штурмової бригади спільно із суміжними підрозділами провели повітряну евакуацію пораненого піхотинця 30-ї окремої механізованої бригади за допомогою важкого гексакоптера «Аюдаг-6» українського виробника Gurzuf Defence. Про це військові розповіли у відео.

Поранений військовослужбовець перебував на бойовій позиції. Щоб доправити його в безпечне місце, фахівці роти безпілотних наземних систем 92-ї бригади адаптували важкий дрон-бомбер «Аюдаг-6» для перевезення людини. Військові разом із виробником розробили технічне рішення, яке дало змогу апарату транспортувати пораненого, зберігаючи стійкість у повітрі та уникаючи перевертання й надмірного розгойдування. Перед операцією вони провели попередні випробування на майданчиках Gurzuf Defence та узгодили план дій із суміжними підрозділами.

Таке рішення застосували через високу активність російських безпілотників і заміновану місцевість, які унеможливлювали евакуацію наземним роботизованим комплексом.

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До операції долучилися військовослужбовці 92-ї окремої штурмової бригади, 30-ї та 14-ї окремих механізованих бригад, 10-го армійського корпусу. Безпосередньо керував дроном оператор безпілотного літального апарата 30-ї ОМБр. Евакуація завершилася успішно: військовослужбовця врятували. Нині він проходить лікування та реабілітацію.

За даними видання «Оборонка», «Аюдаг-6» здатний переносити до 90 кг корисного навантаження на відстань до 25 км. «Аюдаг-6» - це багатофункціональний безпілотник, який можна використовувати як евакуаційний, логістичний, а також бойовий з системою донаведення боєприпаса.

Нагадаємо, нещодавно українська оборонно-технологічна компанія SkyFall представила безпілотник StarGate для повітряної медичної евакуації поранених.