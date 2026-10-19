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На Херсонщині російський дрон атакував цивільних, серед поранених – підліток

Унаслідок атаки поранень зазнали 54-річна жінка та 17-річний хлопець.

На Херсонщині російський дрон атакував цивільних, серед поранених – підліток
Херсонська область, пожежа
Фото: ДСНС України

Російські війська не припиняють дроновий терор цивільного населення Херсонщини. У Нововоронцовці через атаку російського БпЛА постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 14:00 у Нововоронцовці внаслідок атаки російського дрона постраждали двоє людей, серед них – неповнолітній", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки 54-річну жінку та 17-річного хлопця госпіталізували. Обоє дістали вибухові травми. У жінки також поранена рука, у підлітка – легеня.

Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.

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