Російські війська не припиняють дроновий терор цивільного населення Херсонщини. У Нововоронцовці через атаку російського БпЛА постраждали двоє людей.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 14:00 у Нововоронцовці внаслідок атаки російського дрона постраждали двоє людей, серед них – неповнолітній", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок атаки 54-річну жінку та 17-річного хлопця госпіталізували. Обоє дістали вибухові травми. У жінки також поранена рука, у підлітка – легеня.
Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.
- Упродовж минулої доби російська армія продовжила атакувати Херсонщину. Росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів. В області поранена дитина.