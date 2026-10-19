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Вчора Росія поранила дитину на Херсонщині

Від обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів. 

Вчора Росія поранила дитину на Херсонщині
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Упродовж минулої доби російська армія продовжила атакувати Херсонщину. Росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів. У області поранена дитина. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Станіслав, Берислав, Новорайськ, Урожайне, Золота Балка, Мала Сейдеминуха, Софіївка, Антонівка, Дар'ївка, Олександрівка, Комишани, Садове, Велетенське, Гаврилівка, Дудчани, Львове, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Республіканець, Широка Балка та місто Херсон.

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватних будинки.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

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