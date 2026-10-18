Головне за неділю, 18 жовтня: балістика на Київ, атаки на Дніпропетровщину, понад 170 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 173 бойових зіткнення, ворожі обстріли, протести у Франції та в Італії. Яким запам’ятається 1698-й день повномасштабної війни.

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Це не Україна, це Франція

Росія знову атакувала Київ балістикою. Після оголошення повітряної тривоги в місті було чутно вибухи, повідомив мер міста Віталій Кличко.

У Деснянському районі було влучання, за попередніми даними, в будівлю медичного центру.

У Дніпровському – в нежитлову будівлю.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 жовтня на фронті від початку доби відбулося 173 боєзіткнення.

Найбільш активним ворог був на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 жовтня – в новині.

Російські окупанти в неділю, 18 жовтня, понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

"На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені заклад культури і автівка. Постраждала жінка. Лікуватиметься амбулаторно", – повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в Telegram.

У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджена інфраструктура.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю на телеканалі NBC повідомив, що США знову діляться розвідувальною інформацією після того, як процес зупинили на певний час, передає Bloomberg.

Український президент уточнив, що блокада тривала три дні. У цей час Україна отримувала дані від європейців та інших сторін.

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Зеленський також висловив сподівання, що переговори зі США відбудуться вже цього тижня.

Президент України провів розмову з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

За словами Зеленського, Україна робить все зі свого боку, аби «позиція Америки була сильною та допомагала наблизити мир, якого всі, окрім Росії, чекають уже понад чотири з половиною роки».

У вечірньому відеозверненні він уточнив, що говорили про постачання Patriot.

У Франції під час масштабних заворушень у суботу, 17 жовтня, затримали близько 1,8 тисячі людей. Поранення дістали 150 поліцейських, також є постраждалі серед пожежників, повідомляє газета Le Figaro з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Франції.

У суботу в Парижі та інших великих містах країни відбулися протести проти подорожчання життя. У багатьох випадках демонстрації переросли в масові заворушення. Учасники громили магазини, підпалювали автомобілі та будівлі. Значних пошкоджень зазнали історичні центри міст.

Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив про 1200 затримань і 150 поранених правоохоронців. Міністр юстиції Жеральд Дарманен закликав до "надзвичайно жорсткої" відповіді на заворушення.

Подробиці та фото – в новині.

В Італії акції протесту проти зростання вартості життя, цін на пальне і податкового тиску також перетворилися на масові заворушення.

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Найбільших руйнувань зазнав Мілан, де сотні молодих людей у чорному одязі змусили поліцію відступити від саморобних вибухівок, огорож і пляшок, передає агенція Ansa.

Подібні сутички, де молодь кидала в правоохоронців каміння і петарди, відбулися також у Турині, Болоньї та Бергамо.

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні наголосила, що право на протест є законним, але погроми в містах недопустимі. Урядовці розкритикували лівоцентристів за роздмухування конфлікту.

Докладніше – в новині.

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