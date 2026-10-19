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Росія у кілька хвиль атакувала Київ балістикою: є поранені і загибла, пошкоджено метро (оновлено)

Одна людина загинула, також відомо про двох постраждалих.

Росія у кілька хвиль атакувала Київ балістикою: є поранені і загибла, пошкоджено метро (оновлено)
Київ, наслідки обстрілів (архів)
Фото: LB.ua

Росія знову атакувала Київ балістикою. Першу серію ударів Росія провела близько 23-ї години, другу – розпочала о 3-й годині.

Про наслідки повідомив мер міста Віталій Кличко. Внаслідок першої хвилі ударів у Деснянському районі було влучання, попередньо – в будівлю медичного центру

У Дніпровському – в нежитлову будівлю. Одна людина загинула. Також відомо про трьох постраждалих. Одного пораненого медики госпіталізували.

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«Уже троє постраждалих у столиці. Двоє з них перебувають у стаціонарах міських лікарень. Загинула 21-річна дівчина», – сказав Кличко.  

Близько 3-ї години ночі Повітряні сили попередили про нові пуски балістичних ракет.

Внаслідок другої хвилі атак пошкоджено метрополітен, розповів Кличко.

«Внаслідок атаки вороги пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці. Також поруч зі станцією, через влучання уламків, стався розрив ходового та контактного рельсів», – йдеться у повідомленні.  

У Солом'янському районі пошкоджено 25-поверховий будинок: уламки ракети зачепили перший поверх. За іншою адресою ракета влучила в нежитлову будівлю. В Дніпровському районі також зафіксовано влучання у нежитлову забудову.

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