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На Сумщині від атак РФ постраждали четверо мешканців

Серед постраждалих є дитина. 

На Сумщині від атак РФ постраждали четверо мешканців
наслідки роійської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби унаслідок російських обстрілів Сумщини травмовані четверо людей, зокрема дитина. 

Як повідомили у обласній поліції, ворог атакував цивільний транспорт, житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

У Ямпільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль травмовано трьох людей: 11-річного хлопчика, 39-річного чоловіка та 32-річну жінку. Також пошкоджено легковий автомобіль.

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Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Сумщині

До медичного закладу звернувся 55-річний чоловік, який був травмований 17 жовтня внаслідок удару БпЛА в Сумській громаді.

В інших громадах пошкоджені нежитловий будинок, господарча споруда, легковий і вантажний автомобілі, скління вікон гуртожитку, лінія електропередач, багатоквартирний будинок та адміністративна будівля.

На місцях ворожих ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки атак та збирають докази воєнних злочинів російських військ.

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