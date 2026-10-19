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На Костянтинівському і Покровському напрямках фронту вчора відбулося найбільше боїв

Всього за добу пройшло 204 зіткнення. 

На Костянтинівському і Покровському напрямках фронту вчора відбулося найбільше боїв
ілюстрастивне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1699-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.  Протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнення. Найбільше боїв пройшло на Костянтинівському і Покровському напрямках фронту.

Про це інформує Генштаб

Вчора противник завдав одного ракетного удару та здійснив 82 авіаційні удари, під час яких скинув 273 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9154 дрони-камікадзе та здійснили 3050 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 19 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Суходіл, Мар’їне, Нова Січ, Мала Корчаківка, Пустогород, Рогізне, Яструбщина, Нескучне, Андріївка, Садки, Кіндратівка, Храпівщина, Олексіївка, Козаче, Уланове, Потапівка, Іскрисківщина, Лужки, Корчаківка, Новокостянтинівка, Могриця, Шпиль Сумської області. Авіаударів зазнали населені пункти Пустогород, Кореньок, Вакалівщина, Писарівка, Могриця.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила район скупчення живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор провів три штурмові дії, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість КАБ, здійснив 59 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один з них — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника. Загарбники атакували в бік Графського.

На Куп’янському напрямку ворог 11 разів намагався покращити своє положення, проводячи наступальні дії в бік Куп’янська та Радьківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шість разів атакували у районі Зарічного та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві атаки у районі Кривої Луки.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 21 атаку. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік населених пунктів Розкішне, Миколайпілля й Новогригорівка.

Тридцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Матяшеве, Молодецьке та у бік населених пунктів Торецьке, Вільне, Новий Донбас, Світле, Добропілля, Мирне, Сергіївка, Філія.

На Олександрівському напрямку ворог один раз штурмував у бік Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка, Тернувате, Воздвижівка, Гірке, Новоселівка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 2100 осіб. Також знешкоджено чотири бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, три засоби ППО, шість наземних робототехнічних комплексів, 1636 безпілотних літальних апаратів, 332 одиниці автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки ворога.
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