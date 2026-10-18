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Від початку доби на фронті відбулося 173 боєзіткнення

Найбільш активним ворог був на Покровському напрямку. 

Від початку доби на фронті відбулося 173 боєзіткнення
Фото: Генштаб

На фронті від початку цієї доби відбулося 173 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5745 дронів-камікадзе та здійснив 1932 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти провели три штурмові дії, завдали двох авіаударів, застосувавши шість КАБ, здійснили 47 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Куп’янська та Радьківки.

Чотири спроби загарбників просунутися відбили на Лиманському напрямку у районі Зарічного та в бік Лиману. Ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Крива Лука.На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 16 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік населених пунктів Розкішне, Миколайпілля та Новогригорівка.

22 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Матяшеве, Молодецьке та у бік населених пунктів Торецьке, Вільне, Новий Донбас, Світле, Добропілля, Мирне, Сергіївка, Філія.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 47 окупантів, 2 - поранено; знищено три одиниці автомобільної техніки, три спеціальні засоби та одне укриття. Пошкоджено 11 одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, один засіб РЕБ та 46 укриттів противника. Знищено або подавлено 110 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Різдвянка, Тернувате, Воздвижівка, Гірке, Новоселівка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище, здійснивши одну атаку в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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