Очільник Мінфіну США розкритикував Зеленського за скарги на обмеження роботи Starlink

Бессент також дорікнув Європі тим, що вона має достатньо систем Patriot і не ділиться з Україною.

Міністр фінансів США Скотт Бессент розкритикував українського президента Володимира Зеленського через його заяви щодо штучного уповільнення роботи Starlink.

В інтерв’ю телеканалу NBC Бессент сказав, що Штати не обмежували навмисно швидкість роботи системи.

«Президент Трамп та держсекретар Рубіо категорично заявили, що ніхто з адміністрації Трампа цього не робив. І, на мою думку, президенту Зеленському вкрай необачно висувати подібні звинувачення... Мені про це нічого не відомо. Але ми висловилися дуже ясно: президенту Зеленському слід бути дуже обережним, роблячи подібні заяви, які не відповідають дійсності», - сказав американський міністр.

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Бессент також дорікнув Європі тим, що вона має достатньо систем Patriot і не ділиться з Україною.

«США надають розвідувальні дані забезпечують доступ через систему Starlink, а також через механізми НАТО дозволяють закуповувати американські озброєння і передавати їх Україні. Коли президент Зеленський запросив системи Patriot, з'ясувалося, що європейські країни-члени НАТО мають їх достатньо. Чому вони не поспішають їх передавати? Де ж Німеччина?», - заявив Бессент.

Він також наголосив, що війна в Україні має закінчитися, але це не означає, що Україна має перемогти.

«Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче покласти край цій війні — вона має бути припинена. А президент Зеленський сьогодні вранці запропонував хибну дилему: нібито Україна обов'язково має перемогти. Війна має закінчитися, і це відбудеться шляхом досягнення певної угоди під час переговорів», - сказав очільник Мінфіну США.