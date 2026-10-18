Очільник Мінфіну США розкритикував Зеленського за скарги на обмеження роботи Starlink

Міністр фінансів США Скотт Бессент розкритикував українського президента Володимира Зеленського через його заяви щодо штучного уповільнення роботи Starlink.
В інтерв’ю телеканалу NBC Бессент сказав, що Штати не обмежували навмисно швидкість роботи системи.
«Президент Трамп та держсекретар Рубіо категорично заявили, що ніхто з адміністрації Трампа цього не робив. І, на мою думку, президенту Зеленському вкрай необачно висувати подібні звинувачення... Мені про це нічого не відомо. Але ми висловилися дуже ясно: президенту Зеленському слід бути дуже обережним, роблячи подібні заяви, які не відповідають дійсності», - сказав американський міністр.
Бессент також дорікнув Європі тим, що вона має достатньо систем Patriot і не ділиться з Україною.
«США надають розвідувальні дані забезпечують доступ через систему Starlink, а також через механізми НАТО дозволяють закуповувати американські озброєння і передавати їх Україні. Коли президент Зеленський запросив системи Patriot, з'ясувалося, що європейські країни-члени НАТО мають їх достатньо. Чому вони не поспішають їх передавати? Де ж Німеччина?», - заявив Бессент.
Він також наголосив, що війна в Україні має закінчитися, але це не означає, що Україна має перемогти.
«Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче покласти край цій війні — вона має бути припинена. А президент Зеленський сьогодні вранці запропонував хибну дилему: нібито Україна обов'язково має перемогти. Війна має закінчитися, і це відбудеться шляхом досягнення певної угоди під час переговорів», - сказав очільник Мінфіну США.
- Раніше Трамп повідомив, що працює спільно з російським диктатором над виведенням російських запасів дизельного пального на світові ринки. Цей крок фактично скасовує багаторічні санкції і спрямований на зниження цін на пальне напередодні проміжних виборів у США.
- Трамп також вимагав від Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, а ще натякнув, що тому варто було б подумати про відставку з посади президента.
- Крім того, президент США неодноразово заявляв, що Україні потрібно укласти мирну угоду з РФ.
- Днями український президент розповів FT про тиск Вашингтона, проблеми зі Starlink і ризики домовленостей США з Росією. Зокрема, Зеленський поскаржився, що українські військові залишилися без американських попереджень про загрозу балістичних ракет після призупинення ударів по російських енергетичних об’єктах. Одночасно по всій Україні сповільнилася робота супутникового інтернету Starlink, що ускладнило дії українських сил на передовій та удари середньої дальності по російських військових цілях.
- За словами президента, українські дрони-перехоплювачі реактивних БпЛА зараз не можуть працювати через обмеження роботи Starlink щонайбільше до 161 кілометра на годину.
- Україна намагалася з'ясувати, чи причина в технічних проблемах компанії SpaceX чи в умисному обмеженні. Для цього вона відправила кілька машин зі Starlink до країн ЄС. З’ясувалося, що обмеження діють лише на українській території, а не ЄС.