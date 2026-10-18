Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама 18 жовтня відхилив вимоги протестувальників щодо своєї відставки.
Він заявив, що масові протести загрожують не його уряду, а руху країни до членства в ЄС, передає Reuters.
Студентські демонстрації спалахнули через обурення корупцією, відсутністю роботи та низькою якістю освіти. Протести охопили центр Тирани і поширилися на інші міста. Учасники акцій вимагають відставки прем'єра, підпалюють урядові будівлі й банки та кидають у силовиків бруківку. У відповідь поліція застосовує сльозогінний газ, водомети й гумові кулі.
Ці заворушення стали найбільшим викликом для Рами, який очолює уряд із 2013 року і торік уже вчетверте переобрався на посаду. Напруга в суспільстві зросла після кількох місяців мирних протестів проти будівництва елітного курорту, яке підтримує зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Під час прямого ефіру у Facebook Рама сказав, що протестувальники кидають виклик не уряду чи правлячій партії, а місії країни. Він закликав албанців визначитися, чого саме вони прагнуть — безладів чи членства в ЄС. Поки прем'єр виступав, біля його офісу екскаватори вже прибирали залишки бруківки перед новою хвилею протестів.
Рама також звинуватив у підбурюванні протестів і спробі атаки дрона на свій офіс неназвані «іноземні сили». Він запевнив, що молодь не могла б самостійно розробити такий план без зовнішнього втручання. Тим часом уряд стверджує, що бореться з корупцією як ніколи активно, а Албанія разом із Чорногорією лідирує серед балканських кандидатів і планує вступити до ЄС до 2030 року.
За даними поліції, звинувачення в кримінальних правопорушеннях під час демонстрацій вже висунули 388 людям. Унаслідок сутичок поранення отримали десятки правоохоронців і протестувальників.
Що відомо про будівництво елітного курорту в Албанії
- Курорт Кушнера планують звести на території дикого узбережжя, лісів і водно-болотних угідь, де мешкають морські черепахи і рожеві фламінго. Саме фламінго стали символом протестного руху, який отримав назву «Революція фламінго».
- Дружина Кушнера Іванка Трамп раніше розповідала, що ідея створення курорту виникла після того, як вони з чоловіком побачили це узбережжя під час подорожі яхтою.
- У 2024 році Кушнер представив проєкт у соціальних мережах, опублікувавши художню візуалізацію майбутнього комплексу з готелем, віллами, басейнами та яхтовими причалами. Суму власних інвестицій він не розкривав.
- Албанський уряд активно підтримує будівництво. Рама влітку заявив, що це «прекрасний» проєкт, який буде реалізований попри протести.
- Раніше Брюссель уже закликав Албанію, як країну-кандидата до ЄС, дотримуватися європейських екологічних норм під час реалізації цього проєкту.
- У липні стало відомо, що албанські прокурори підозрюють бізнесмена з Маямі Артура Шеху, якого на батьківщині розшукують за підозрою у відмиванні коштів від наркоторгівлі, у підробці документів на землю, де має бути курорт.
- Днями у столиці Албанії Тирані десятки тисяч студентів вийшли на протести. Люди підпалили урядову будівлю, два банки, а також закидали поліцію камінням.