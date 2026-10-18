Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама 18 жовтня відхилив вимоги протестувальників щодо своєї відставки.

Він заявив, що масові протести загрожують не його уряду, а руху країни до членства в ЄС, передає Reuters.

Студентські демонстрації спалахнули через обурення корупцією, відсутністю роботи та низькою якістю освіти. Протести охопили центр Тирани і поширилися на інші міста. Учасники акцій вимагають відставки прем'єра, підпалюють урядові будівлі й банки та кидають у силовиків бруківку. У відповідь поліція застосовує сльозогінний газ, водомети й гумові кулі.

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Ці заворушення стали найбільшим викликом для Рами, який очолює уряд із 2013 року і торік уже вчетверте переобрався на посаду. Напруга в суспільстві зросла після кількох місяців мирних протестів проти будівництва елітного курорту, яке підтримує зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Під час прямого ефіру у Facebook Рама сказав, що протестувальники кидають виклик не уряду чи правлячій партії, а місії країни. Він закликав албанців визначитися, чого саме вони прагнуть — безладів чи членства в ЄС. Поки прем'єр виступав, біля його офісу екскаватори вже прибирали залишки бруківки перед новою хвилею протестів.

Рама також звинуватив у підбурюванні протестів і спробі атаки дрона на свій офіс неназвані «іноземні сили». Він запевнив, що молодь не могла б самостійно розробити такий план без зовнішнього втручання. Тим часом уряд стверджує, що бореться з корупцією як ніколи активно, а Албанія разом із Чорногорією лідирує серед балканських кандидатів і планує вступити до ЄС до 2030 року.

За даними поліції, звинувачення в кримінальних правопорушеннях під час демонстрацій вже висунули 388 людям. Унаслідок сутичок поранення отримали десятки правоохоронців і протестувальників.

Що відомо про будівництво елітного курорту в Албанії

Курорт Кушнера планують звести на території дикого узбережжя, лісів і водно-болотних угідь, де мешкають морські черепахи і рожеві фламінго. Саме фламінго стали символом протестного руху, який отримав назву «Революція фламінго».

Дружина Кушнера Іванка Трамп раніше розповідала, що ідея створення курорту виникла після того, як вони з чоловіком побачили це узбережжя під час подорожі яхтою.

У 2024 році Кушнер представив проєкт у соціальних мережах, опублікувавши художню візуалізацію майбутнього комплексу з готелем, віллами, басейнами та яхтовими причалами. Суму власних інвестицій він не розкривав.

Албанський уряд активно підтримує будівництво. Рама влітку заявив, що це «прекрасний» проєкт, який буде реалізований попри протести.

Раніше Брюссель уже закликав Албанію, як країну-кандидата до ЄС, дотримуватися європейських екологічних норм під час реалізації цього проєкту.