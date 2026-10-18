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На військовій базі в Канаді сталася масштабна пожежа: є загиблі та поранені

Інцидент стався на базі "Вейнрайт" у провінції Альберта. 

На військовій базі в Канаді сталася масштабна пожежа: є загиблі та поранені
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

На військовій базі "Вейнрайт" у канадській провінції Альберта сталася масштабна пожежа, унаслідок якої є загиблі та поранені.

Про це заявив міністр оборони Канади Девід Макгінті, пише Reuters.

"Мені прикро повідомляти, що унаслідок інциденту на базі канадських збройних сил "Вейнрайт" є як загиблі, так і поранені", – сказав Макгінті журналістам в Оттаві.

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Міністр не уточнив кількість загиблих і постраждалих, а також не повідомив, що саме спричинило інцидент. За його словами, ввечері в суботу на території бази ще тривала масштабна пожежа.

"Я не пригадую подібного випадку за останній час", – зазначив глава оборонного відомства.

Розслідування проводять канадські військові спільно з Королівською канадською кінною поліцією.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні повідомив у соцмережах, що федеральний уряд тісно співпрацює з владою провінції Альберта та місцевими органами влади.

За даними перепису населення 2021 року, на військовій базі "Вейнрайт" перебували 1310 військовослужбовців і цивільних працівників. База розташована у східно-центральній частині Альберти, приблизно за 210 км на схід від Едмонтона.

Муніципалітет повідомив у соцмережах, що вогонь перекинувся через огорожу бази на сусідню територію. Водночас евакуацію не оголошували.

  • У вересні поблизу села Царева Лівада в Болгарії стався вибух на складі зброї, після чого розпочалася пожежа. На складах зберігалися боєприпаси, призначені для експорту до України та Грузії. 
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