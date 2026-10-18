Литва та Латвія оголошували повітряну тривогу через невідомий дрон

У неділю, 18 жовтня, Литва та Латвія оголошували повітряну тривогу через невідомий об’єкт у повітряному просторі. Для його відстеження залучили винищувачі, які виконують місію повітряної оборони НАТО.
Про це повідомляє LRT.
Уранці литовські військові оголосили червоний рівень повітряної тривоги в Шяуляйському та Паневежиському повітах через неідентифікований дрон. Жителям цих районів надіслали попередження на мобільні телефони.
Міністр оборони Литви Робертас Каунас повідомив, що винищувачі НАТО відстежують об’єкт у Біржайському районі. Водночас через складні погодні умови пілоти не могли візуально його ідентифікувати.
"Через складні метеорологічні умови пілоти винищувачів наразі не можуть візуально ідентифікувати об’єкт", – написав Каунас у Facebook.
Національний центр управління кризовими ситуаціями Литви повідомив про заборону польотів в аеропорту Каунаса з 07:05 до 08:00. Згодом військові заявили, що об’єкт рухається в бік Латвії.
Після цього Національні збройні сили Латвії оголосили повітряну тривогу в муніципалітетах Бауска, Айзкраукле та Огре. Мешканцям надіслали помаранчеві попередження на мобільні телефони.
О 08:12 повітряну тривогу в Латвії скасували. Близько 08:10 про зняття повітряної загрози повідомили й у Литві.
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