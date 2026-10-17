У Сумах російський БпЛА влучив у багатоповерхівку (оновлено)

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У Сумах російський безпілотник, попередньо типу "Молнія", влучив у житлову багатоповерхівку в Зарічному районі міста. Атака сталася близько 5:00 ранку.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Влучання сталося між сьомим і восьмим поверхами будинку. Унаслідок удару пробило стіну, пошкоджено фасад, скління та балконні рами.

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Очільник ОВА Олег Григоров повідомив, що ворог завдав ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади

За попередньою інформацією, росіяни застосували 8 КАБів, чотири з яких – по обласному центру.

На околиці Сум є влучання у житловому секторі, щонайменше двоє людей поранені. Триває пошуково-рятувальна операція. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Ще одна авіабомба зачепила багатоповерхівку та влучила у водойму.

Російські війська завдали авіаудару по житловому мікрорайону Слов’янська. Відомо про одну загиблу та 10 поранених.