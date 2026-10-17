Росіяни двічі атакували Херсон авіацією: загинув водій швидкої, майже 20 людей поранені

Російські військові продовжують бити по критичній і соціальній інфраструктурі та житлових кварталах.

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Російські війська вдосвіта 17 жовтня двічі завдали авіаударів по Корабельному району Херсона. Унаслідок атак загинув 64-річний водій бригади екстреної медичної допомоги. Кількість постраждалих зросла до 19 людей, серед них діти.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За інформацією очільника ОВА, російські війська атакували Корабельний район із четвертої ранку. Внаслідок одного з ударів на місці загинув 64-річний водій бригади екстреної медичної допомоги.

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Спочатку повідомлялося про 15 постраждалих. Серед них - 11-річна дівчинка, одномісячне немовля, семеро жінок і шестеро чоловіків. Поранень також зазнали парамедик і медсестра.

У потерпілих діагностували контузії, уламкові поранення, забої, вибухові травми та закриті черепно-мозкові травми. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості та надають необхідну допомогу.

Згодом до лікарні доправили ще одного постраждалого – 58-річного чоловіка. Він дістав перелом кісток черепа, вибухову та відкриту черепно-мозкові травми. Наразі чоловік перебуває в комі, його стан тяжкий. Медики борються за його життя.

До лікарні звернулась ще одна постраждала через російський авіаудар по Корабельному району Херсона. 40-річна жінка отримала вибухову травму, контузію, забій руки та ноги. Їй призначили амбулаторне лікування.

За інформацією ДСНС, росіяни випустили по місту 8 керованих авіабомб, пошкодивши 10 багатоповерхівок.

Через влучання виникли пожежі, а люди опинилися під завалами. Рятувальники ДСНС під час пошуково-рятувальних робіт врятували з-під завалів 7 громадян.

Загалом за минулу добу під авіаційними ударами, атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували місто Херсон і населені пункти області, зокрема Антонівка, Комишани, Білозерка, Кізомис, Велетенське, Дніпровське, Станіслав, Берислав, Нововоронцовка та інші громади.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Унаслідок обстрілів пошкоджені 10 багатоповерхових будинків і один приватний будинок. Також понівечені супермаркет і приватні автомобілі.

Зі звільнених громад регіону евакуювали дев’ятьох людей.