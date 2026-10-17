У Генштабі спростовують заяви Герасимова про захоплення міст на Донеччині та Запоріжжі

Від початку осені українські військові звільнили більше територій, ніж захопив противник.

Начальник гш зс РФ Валерій Герасимов поширює неправдиву інформацію про успіхи російської армії на фронті, намагаючись створити ілюзію масштабних перемог.Він заявив про нібито захоплення низки українських населених пунктів. Водночас територія залишається під контролем Сил оборони.

Про це в коментарі LB.ua повідомив речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

"Через відсутність значних успіхів на полі бою керівництво російської армії продовжує створювати для власного політичного керівництва та внутрішньої аудиторії ілюзію масштабних перемог. Черговим прикладом стала доповідь начальника Генерального штабу збройних сил РФ Валерія Герасимова, побудована на відвертій брехні, маніпуляціях та перебільшеннях", – каже військовий.

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За його словами, заяви Герасимова про захоплення понад 1800 квадратних кілометрів української території та 92 населених пунктів від 1 вересня не відповідають дійсності.

"У своїй доповіді Герасимов стверджує, що з 1 вересня російські війська захопили понад 1800 квадратних кілометрів української території та 92 населені пункти. Це неправда. Насправді завдяки активним діям Сили оборони України від початку осені звільнили більше територій, ніж вдалося захопити ворогу", – наголосив Ковальов.

Він також спростував заяви про захоплення Добропілля. Місто залишається під контролем України. За словами речника, неправдивими є й твердження про захоплення Костянтинівки, Олексієво-Дружківки та вихід російських військ на околиці Краматорська.

"Станом на ранок 17 жовтня у Костянтинівці залишаються позиції Сил оборони України, тривають бої. Олексієво-Дружківка також не захоплена ворогом, а заяви про вихід до Краматорська не відповідають реальній ситуації на фронті", – повідомив Ковальов.

За його словами, не відповідають дійсності й заяви про наступ російських військ у передмісті Слов’янська та контроль над понад 50% території Миколаївки.

"Насправді на південну околицю Миколаївки інфільтрувалася невелика група противника. Сили оборони проводять ударно-пошукові дії для її знищення", – зазначив речник Генштабу.

Ковальов також спростував заяви Герасимова про бої за Оріхів та захоплення Новопавлівки й Новоандріївки. За його словами, станом на 17 жовтня всі три населені пункти залишаються під контролем Збройних сил України.

"Не відповідає дійсності й твердження про наближення російських військ до південних околиць Запоріжжя на відстань п’яти кілометрів. Лінія бойового зіткнення вже тривалий час залишається на відстані 22 кілометрів від обласного центру", – повідомив він.

Окремо речник Генштабу спростував заяву про захоплення Великомихайлівки на Дніпропетровщині.

"Російські окупанти вже не вперше повідомляють про нібито захоплення цього населеного пункту, намагаючись видати бажане за дійсне. Станом на 17 жовтня Великомихайлівка залишається під контролем України, а лінія бойового зіткнення проходить за вісім кілометрів на схід від населеного пункту", – підсумував Ковальов.