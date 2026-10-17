Уночі та вранці 17 жовтня російські війська атакували енергооб’єкти у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях. Через обстріли частина споживачів залишилася без електропостачання.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
За даними відомства, енергетикам уже вдалося відновити електропостачання для понад 500 тисяч споживачів. Ремонтні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.
Водночас відновлення ускладнюють постійні повітряні тривоги та загроза повторних російських ударів.
Через мережеві обмеження, спричинені попередніми атаками, у низці регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії. Крім того, в усіх областях застосовують графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
У Міненерго пояснюють, що ці заходи необхідні, аби уникнути перевантаження мереж і запобігти масштабним аваріям.
Актуальні графіки відключень публікують на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.
- Через російські обстріли у Вінниці стався блекаут. Місто залишилося без світла та водопостачання. В ОВА назвали російську атаку одну із наймасштабніших.