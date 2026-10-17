На Миколаївщині внаслідок російських атак поранено жінку

Упродовж минулої доби російські війська атакували Миколаїв та громади області ударними безпілотниками, ракетами й РСЗВ. Поранення дістала 37-річна жінка.
Про це повідомив в.о начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Учора вдень російські війська атакували Миколаїв ракетами типу «Бандероль». Унаслідок удару поранено 37-річну жінку. Медики надали їй необхідну допомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно.
Також у місті зруйновано один приватний будинок, ще одинадцять будинків та автомобіль зазнали пошкоджень.
Крім того, область атакували ударними безпілотниками типу Shahed. За наявною інформацією, внаслідок цієї атаки пошкоджень і постраждалих немає.
У Миколаївському районі російські війська обстріляли Очаківську громаду з реактивних систем залпового вогню.
В Очакові пошкоджено навчальний корпус ліцею, два гуртожитки та два приватні будинки. Інформації про постраждалих не надходило.
Також російські військові атакували FPV-дроном Куцурубську громаду. Унаслідок удару в селі Дніпровське пошкоджено гараж та автомобіль.
Постраждалих немає.
Російські атаки завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі Миколаєва та населених пунктів області.