На Миколаївщині внаслідок російських атак поранено жінку

Також пошкоджено будинки, ліцей і гуртожитки.

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Упродовж минулої доби російські війська атакували Миколаїв та громади області ударними безпілотниками, ракетами й РСЗВ. Поранення дістала 37-річна жінка.

Про це повідомив в.о начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Учора вдень російські війська атакували Миколаїв ракетами типу «Бандероль». Унаслідок удару поранено 37-річну жінку. Медики надали їй необхідну допомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно.

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Також у місті зруйновано один приватний будинок, ще одинадцять будинків та автомобіль зазнали пошкоджень.

Крім того, область атакували ударними безпілотниками типу Shahed. За наявною інформацією, внаслідок цієї атаки пошкоджень і постраждалих немає.

У Миколаївському районі російські війська обстріляли Очаківську громаду з реактивних систем залпового вогню.

В Очакові пошкоджено навчальний корпус ліцею, два гуртожитки та два приватні будинки. Інформації про постраждалих не надходило.

Також російські військові атакували FPV-дроном Куцурубську громаду. Унаслідок удару в селі Дніпровське пошкоджено гараж та автомобіль.

Постраждалих немає.

Російські атаки завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі Миколаєва та населених пунктів області.