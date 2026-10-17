Сили оборони за добу ліквідували ще 1 950 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.2026 склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ .

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1950 російських солдатів, знищено 24 артилерійські системи ворога та 2 одиниці спецтехніки.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 562 970 солдатів.

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