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Сили оборони за добу ліквідували ще 1 950 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 562 970 солдатів.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1 950 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1950 російських солдатів, знищено 24 артилерійські системи ворога та 2 одиниці спецтехніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.2026 склали: 

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 562 970 (+1 950) осіб 
  • танків – 12 415 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 554 (+2) од.
  • артилерійських систем – 51 266 (+24) од.
  • РСЗВ  – 2 221 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 710 (+2) од.
  • літаків – 449 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 962 (+4) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 (+1 396) од.
  • крилаті ракети – 5 130 (+0) од.
  • кораблі / катери  – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 163 883 (+329) од.
  • спеціальна техніка – 4 835 (+2) од.

Дані уточнюються.

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