Сили оборони за добу ліквідували ще 1 950 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1950 російських солдатів, знищено 24 артилерійські системи ворога та 2 одиниці спецтехніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.2026 склали:
- особового складу – близько 1 562 970 (+1 950) осіб
- танків – 12 415 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 554 (+2) од.
- артилерійських систем – 51 266 (+24) од.
- РСЗВ – 2 221 (+4) од.
- засоби ППО – 1 710 (+2) од.
- літаків – 449 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 962 (+4) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 (+1 396) од.
- крилаті ракети – 5 130 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 163 883 (+329) од.
- спеціальна техніка – 4 835 (+2) од.
Дані уточнюються.