Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Тернопільщині

Ввечері, 1 жовтня, росіяни атакували Тернопільщину. Під ударом опинилась Кременеччина.
Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух.
Зафіксовано влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби.
Інформації про постраждалих наразі немає.
"Прохання утриматися від поширення фото, відео та неперевіреної інформації - не допомагайте ворогу", - зазначили в ОВА.
- У ніч на 16 жовтня армія Російської Федерації атакувала Чортків Тернопільської області. Пошкоджено приміщення виробничого підприємства.