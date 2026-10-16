Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Тернопільщині

"Прохання утриматися від поширення фото, відео та неперевіреної інформації - не допомагайте ворогу", - зазначили в ОВА.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Зафіксовано влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

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Інформації про постраждалих наразі немає.

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