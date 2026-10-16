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Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Тернопільщині

Інформації про постраждалих наразі немає.

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Тернопільщині
Ілюстративне фото
Фото: Суспільне

Ввечері, 1 жовтня, росіяни атакували Тернопільщину. Під ударом опинилась Кременеччина. 

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Зафіксовано влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби.

Інформації про постраждалих наразі немає.

"Прохання утриматися від поширення фото, відео та неперевіреної інформації - не допомагайте ворогу", - зазначили в ОВА.

  • У ніч на 16 жовтня армія Російської Федерації атакувала Чортків Тернопільської області. Пошкоджено приміщення виробничого підприємства. 
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