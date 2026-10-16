За тиждень у соцмережі X зафіксували понад 13,3 тисячі однотипних англомовних дописів, які імітують невдоволення західних громадян допомогою Україні.

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Росія активізувала та змінила міжнародну інформаційну кампанію RussiaIsNotMyEnemy, намагаючись створити враження, що громадяни західних країн втомилися від війни та виступають проти підтримки України.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Як зазначають у ЦПД, раніше кампанія була спрямована на формування «миролюбного» образу Росії. Тепер її основний акцент змістився на імітацію протестних настроїв серед жителів західних країн через надання допомоги Україні.

Протягом останнього тижня фахівці Центру зафіксували в соцмережі X понад 13,3 тисячі однотипних англомовних повідомлень, які нібито публікували пересічні громадяни західних держав.

За даними ЦПД, новий тренд запустили акаунти, лояльні до Росії, а мережі ботів допомогли масштабувати його. За тиждень охоплення видозміненої кампанії зросло майже на третину.

У Центрі наголошують, що масове поширення таких дописів має створити ілюзію «втоми від війни» на Заході та вплинути на ставлення до подальшої підтримки України.