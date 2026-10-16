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Від ранку 16 жовтня росіяни продовжують атакувати енергетичні об’єкти України безпілотниками. Протягом дня енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад мільйона споживачів.

Про це повідомляє Міненергетики України.

Під ударом опинилися енергетичні об’єкти у Києві, Київській, Харківській, Рівненській, Волинській та Одеській областях. Через пошкодження внаслідок атак виникли аварійні відключення електроенергії.

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Найскладнішою залишається ситуація у прифронтових і прикордонних з Росією областях, де російські війська щодня завдають ударів по енергетичній інфраструктурі. Відновлення пошкоджених об’єктів ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів.

Попри це, протягом дня енергетики повернули світло понад 1 млн споживачів. Ремонтні роботи тривають у всіх регіонах, де дозволяє безпекова ситуація.

У Міненерго також нагадали, що через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, в окремих регіонах діють графіки погодинних відключень електроенергії. Для промисловості та бізнесу застосовують графіки обмеження потужності.

Ці заходи необхідні для стабілізації роботи енергосистеми та запобігання масштабнішим аваріям.