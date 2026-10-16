Російські дрони атакували на Волині підприємство і митний термінал, поранена людина

Волинська область перебуває під атакою ворожих ударних БпЛА типу «Шахед», зокрема реактивних.
Як повідомив керівник ОВА Роман Романюк, у Луцьку повторно зазнало ураження підприємство з іноземними інвестиціями.
У Ковелі внаслідок атаки горить майже десяток вантажівок із напівпричепами. Відомо про постраждалого.
У Ковелі під ударом опинився і місцевий митний термінал.
«Наполегливо закликаю волинян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою та бережіть себе!», - закликав Романюк.
- У ніч на 16 жовтня російські війська атакували Волинську область близько 20 безпілотниками. Унаслідок падіння уламків на лінію електропередач у Луцькій громаді без електропостачання залишилися 370 тисяч абонентів, також виникли перебої з водопостачанням.
- В Маневичах внаслідок удару по підприємству "Агрофрукт ЛТД" загинула одна людина, ще вісім поранені.
- У селищі також попереджали про можливу аварійну ситуацію, яка може призвести до викиду аміаку в атмосферу. Жителів закликали дотримуватися правил безпеки та стежити за офіційними повідомленнями.