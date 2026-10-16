Російські дрони атакували на Волині підприємство і митний термінал, поранена людина

У Ковелі внаслідок атаки горить майже десяток вантажівок із напівпричепами.

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наслідки російської атаки на Волинь у ніч на 16 жовтня 2026 року

Волинська область перебуває під атакою ворожих ударних БпЛА типу «Шахед», зокрема реактивних.

Як повідомив керівник ОВА Роман Романюк, у Луцьку повторно зазнало ураження підприємство з іноземними інвестиціями.

У Ковелі внаслідок атаки горить майже десяток вантажівок із напівпричепами. Відомо про постраждалого.

У Ковелі під ударом опинився і місцевий митний термінал.

«Наполегливо закликаю волинян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою та бережіть себе!», - закликав Романюк.