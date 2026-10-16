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Defense Tech

Понад 650 компаній подали заявки на доступ до платформи даних про озброєння РФ TrophyLab

Із них 389 заявок – від іноземних виробників військової техніки і озброєнь

Понад 650 компаній подали заявки на доступ до платформи даних про озброєння РФ TrophyLab
Україна запускає платформу TrophyLab
Фото: скріншот

Міністерство оборони України отримало вже понад 650 заявок від на реєстрацію на Єдиному веб-порталі досліджень техніки противника – платформі TrophyLab. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

На TrophyLab зібрано дані про трофейне озброєння Росії для інженерів, науковців і виробників оборонних технологій з України та країн-партнерів. Базу наповнюють підрозділи Сил оборони України, Головне управління розвідки Міноборони, Служба безпеки України та профільні наукові установи. Кожен зареєстрований дослідник може подати запит на отримання зразка або його фрагмента для самостійного вивчення.

Щоб податися на отримання доступу до TrophyLab, потрібно перейти на портал trophylab.mod.gov.ua, заповнити форму та відправити заявку на реєстрацію. Під час реєстрації усі заявники перевіряються на відсутність будь-яких зв’язків з РФ, українських чи міжнародних санкцій та на відповідність іншим обов’язковим критеріям.

Якщо реєстрація пройшла успішно, надається доступ до каталогу зразків озброєння агресора та результатів їх дослідження. Вивчати результати досліджень можна онлайн або замовити зразки для офлайн-аналізу.

Доступ до TrophyLab дає змогу швидше й безпечно обмінюватися інформацією про російське озброєння, щоб прискорити створення ефективних засобів протидії для Сил оборони України, пояснюють у Міноборони. 

Нагадаємо, про запуск платформи TrophyLab стало відомо у червні 2026 року.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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