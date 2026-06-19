Це допоможе швидше знаходити ефективні рішення для протидії ворогу й посилить спільні зусилля заради перемоги України.

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Україна запускає платформу TrophyLab — відкритий доступ до технологій російської зброї для партнерів з усього світу, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

“Кожна одиниця російської техніки, захоплена на полі бою, — це не лише трофей. Це знання про те, як працює зброя ворога”, — написав Федоров.

Він повідомив, що від початку повномасштабної війни українські військові, наукові установи та дослідницькі центри досліджують захоплену техніку. Вони аналізують компоненти, технологічні рішення та слабкі місця, щоб швидше створювати ефективні контрзаходи.

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Тепер ці знання відкриваються для тих, хто працює над посиленням оборони.

Міністерство оборони запускає платформу TrophyLab — простір, який надає перевіреним користувачам доступ до інформації про сучасну російську зброю.

Україна надасть доступ до російських технологій для партнерів. Компанії, дослідницькі центри та уряди країн вільного світу зможуть детально вивчати російські ракети та інші зразки озброєння. Це допоможе швидше знаходити ефективні рішення для протидії ворогу й посилить спільні зусилля заради перемоги України.

Платформа відкриває доступ до результатів досліджень трофейної техніки для:

українських виробників оборонних технологій;

військових підрозділів;

наукових установ;

міжнародних партнерів, які допомагають Україні.

Користувачі отримують доступ до технічної документації, результатів досліджень та аналітики щодо сучасної російської зброї.

Крім того, платформа дає змогу подати запит на фізичне дослідження трофейних зразків.

Передбачено кілька форматів роботи зі зразками: від дослідження без пошкодження до випробувань, що передбачають повне розбирання або знищення виробу.

Це дає змогу інженерам тестувати власні рішення на реальній техніці противника та значно скорочувати цикл створення технологій протидії.