Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
ГоловнаПолітика

Федоров розповів про остаточні результати засідання у форматі "Рамштайн"

Загалом оголосили $4 млрд нової допомоги для України.

Федоров розповів про остаточні результати засідання у форматі "Рамштайн"
Фото: Михайло Федоров в Telegram

 $1,2 млрд на українське ППО та близько $540 млн на далекобійну зброю. Загалом $4 млрд нової допомоги для України оголосили сьогодні на засіданні у форматі «Рамштайн».

Про це повідомив очільник Міністерства оборони України Михайло Федоров.

"Сьогодні партнери оголосили про $4 млрд нової допомоги для України. Важливо, що підтримка дедалі більше концентрується на тих напрямах, які дають найкращий результат на полі бою", - зазначив Федоров.

Реклама

Серед пріоритетів: програма PURL і посилення ППО, далекобійна артилерія та українські дрони. 

Майже $1 млрд буде спрямовано на механізм PURL, який забезпечує Україну ракетами для систем Patriot. Найбільші внески в цей напрям оголосили Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Швеція. Додатково Німеччина виділяє $200 млн на механізм JUMPSTART для довгострокових закупівель ракет до Patriot. 

Близько $540 млн партнери спрямують на закупівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності. Важливий внесок у цей напрям роблять Норвегія, Данія, Іспанія, Литва та Люксембург. 

Понад $1 млрд інвестують в безпілотні системи. Велика Британія профінансує закупівлю 150 тис. українських дронів, Нідерланди — крилатих ракет-дронів для Сил оборони, а Норвегія підтримає закупівлю морських безпілотників.

"Також партнери продовжують інвестувати в посилення ППО, засоби РЕБ, бойові машини піхоти, навчальні центри та інші критично важливі спроможності Сил оборони", - додав Федоров.

  • Міністр оборони України розповів подробиці про угоду з Німеччиною щодо антибалістичної програми. У межах проєкту для Сил оборони виготовлять декілька тисяч НРК за кошти німецької сторони.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies