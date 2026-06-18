Федоров розповів про остаточні результати засідання у форматі "Рамштайн"

$1,2 млрд на українське ППО та близько $540 млн на далекобійну зброю. Загалом $4 млрд нової допомоги для України оголосили сьогодні на засіданні у форматі «Рамштайн».

Про це повідомив очільник Міністерства оборони України Михайло Федоров.

"Сьогодні партнери оголосили про $4 млрд нової допомоги для України. Важливо, що підтримка дедалі більше концентрується на тих напрямах, які дають найкращий результат на полі бою", - зазначив Федоров.

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Серед пріоритетів: програма PURL і посилення ППО, далекобійна артилерія та українські дрони.

Майже $1 млрд буде спрямовано на механізм PURL, який забезпечує Україну ракетами для систем Patriot. Найбільші внески в цей напрям оголосили Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Швеція. Додатково Німеччина виділяє $200 млн на механізм JUMPSTART для довгострокових закупівель ракет до Patriot.

Близько $540 млн партнери спрямують на закупівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності. Важливий внесок у цей напрям роблять Норвегія, Данія, Іспанія, Литва та Люксембург.

Понад $1 млрд інвестують в безпілотні системи. Велика Британія профінансує закупівлю 150 тис. українських дронів, Нідерланди — крилатих ракет-дронів для Сил оборони, а Норвегія підтримає закупівлю морських безпілотників.

"Також партнери продовжують інвестувати в посилення ППО, засоби РЕБ, бойові машини піхоти, навчальні центри та інші критично важливі спроможності Сил оборони", - додав Федоров.