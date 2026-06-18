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Рада відкрила позачергове засідання для розблокування підписання бюджету Сил оборони

Засідання скликане на прохання міністра оборони. 

Рада відкрила позачергове засідання для розблокування підписання бюджету Сил оборони
Засідання ВРУ, 18 листопада 2025 р
Фото: скрин LB.ua

Верховна Рада 18 червня відкрила позачергове засідання для розблокування підписання законопроєкту про бюджет для Сил оборони.

Народна депутатка Ірина Геращенко (Євросолідарність) закликала голову ВР Руслана Стефанчука провести сигнальне голосування, щоб була зрозуміла кількість присутніх депутатів, зокрема "Слуги народу". Про це стало відомо з трансляції засідання. 

Вона зазначила, що в залі їх приблизно 50, хоча, як відомо, для ухвалення законопроєкту потрібно щонайменше 226 "за".

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Стефанчук відмовився і сказав, що проводити сигнальне голосування – право, а не обов'язок. І додав, що кількість депутатів буде очевидна з результатів голосувань. 

Після цього Ярослав Железняк ("Голос") попросив поставити на голосування виклик голови Фінмону Філіпа Проніна. Стефанчук поставив це питання на голосування, "за" були 54 депутати. 

Народна депутатка Мар'яна Безугла попросила поставити на голосування виклик на вівторок головкома Сирського, "тому що ми до сих пір не отримали відповіді, що відбувається в Збройних Силах". "За" проголосували 22 депутати, рішення не прийнято. 

Після цього перейшли до розгляду питань порядку денного і заслуховування авторів постанов, що заблокували підписання документу. 

"Контекст

10 червня Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету на 2,29 трильйонабез збільшення грошового забезпечення військовим. Ключова зміна документу – збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на 1 трлн 560 млрд грн. 

Уряд запропонував додати 40 мільярдів на "плани стійкості" регіонів і міст та збільшити резервний фонд ще на 40 мільярдів "на ліквідацію наслідків збройної агресії".

Опозиційні фракції ще на етапі ухвалення проєкту бюджету за основу розкритикували норми.

"Європейська солідарність" наполягала, щоб підвищення грошового забезпечення для співробітників СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Служби зовнішньої розвідки мало б стосуватися лише тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях.

"РБК-Україна" писало, що опозиція подала сім постанов для блокування підписання законопроєкту. 

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