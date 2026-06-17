FT: Євросоюз готує екстрені торговельні пільги для Вірменії, щоб компенсувати російські обмеження на імпорт

Йдеться про зниження тарифів на вірменські харчові та сільськогосподарські товари.

Євросоюз готує екстрені торговельні заходи для Вірменії, щоб допомогти країні компенсувати російські обмеження на імпорт її продукції. Про це пише Financial Times із посиланням на чотирьох людей, ознайомлених із планами.

За даними видання, Єврокомісія розробляє так звані автономні торговельні заходи, які мають знизити тарифи на вірменські харчові та сільськогосподарські товари. У Брюсселі вважають, що російські обмеження, запроваджені перед нещодавніми парламентськими виборами у Вірменії, були спробою тиску на прозахідний уряд країни.

«Зараз саме час підтримати їх і показати, що ми можемо бути надійним партнером», — сказав один зі співрозмовників FT.

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За словами джерел, заходи можуть охопити більшість із приблизно 20 категорій товарів, які потрапили під російські заборони. Їхня річна вартість оцінюється приблизно у €420 млн. Пропозиції можуть внести вже протягом кількох тижнів, але для їхнього ухвалення потрібна підтримка більшості країн ЄС і Європарламенту.

У понеділок міністри закордонних справ ЄС обговорили це питання з главою МЗС Вірменії в Люксембурзі. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос також має відвідати Вірменію на початку наступного місяця.

Речник Єврокомісії Олоф Гілл заявив FT, що Комісія запропонує автономні торговельні заходи, щоб допомогти більшій кількості вірменських компаній отримати доступ до ринку ЄС і підтримати економіку країни в тих секторах, які найбільше постраждали.

Перед парламентськими виборами 7 червня Росія запровадила низку заборон на вірменську продукцію. Спершу обмеження торкнулися квітів — Москва посилалася на фітосанітарні претензії. Згодом під обмеження потрапили мінеральна вода, вино, бренді, фрукти й овочі, а також риба.

За три дні до голосування ЄС оголосив, що надасть Вірменії фінансову допомогу і викупить тисячі квітів, які раніше мали відправити до Росії. Попри тиск, прозахідна партія прем’єра Нікола Пашиняна перемогла на виборах.

Водночас експерти попереджають, що можливості ЄС обмежені. Вірменія входить до очолюваного Росією митного союзу, що ускладнює укладання преференційних торговельних угод із ЄС. Крім того, країна не має виходу до моря, а перевезення швидкопсувних товарів через Туреччину або Грузію залишається логістично складним.

Засновник єреванського аналітичного центру Regional Studies Center Річард Гірагосян назвав запропоновані заходи «тимчасовими або обмеженими». За його словами, вони не зможуть повністю компенсувати домінування Росії у вірменській торгівлі, але можуть стати «тимчасовим рішенням».