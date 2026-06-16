Зеленський повідомив, що обговорював з Трампом отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет

Також президент України говорив на саміті G7 із партнерами про зимовий пакет допомоги. Крім того, Франція пообіцяла відремонтувати саркофаг в Чорнобилі. Швейцарія – відновити Лавру. Також вся “Сімка” підтримує членство України в ЄС – поки що ніяких гальмувань в цьому процесі ніхто не бачить. Водночас Путіна будуть примушувати до миру санкціями та діпстрайками.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі країни G7 підтримують Україну та засуджують російські удари по цивільній інфраструктурі, зокрема по людях і Лаврі. Про це він сказав журналістам в аудіокоментарі після зустрічі з лідерами «сімки».

За словами Зеленського, під час саміту він показав партнерам фотографії наслідків російських атак, пожеж і роботи українських рятувальників.

«Усі країни Сімки повністю підтримують Україну. Усі країни засудили удари по цивільній інфраструктурі, по наших людях, по Лаврі. Усі реально не розуміють логіку нелідера агресивної Росії», — сказав президент.

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Зеленський наголосив, що серед лідерів G7 є спільне розуміння: Росія не демонструє бажання завершити війну, тому Путіна потрібно змушувати до миру, зокрема санкціями.

«Усі вважають, що в будь-якому випадку треба зупиняти війну. Усі не бачать бажання з боку Росії. Путін не хоче закінчувати, але треба змусити його. Передусім через санкції», — заявив він.

Президент окремо подякував Канаді та Британії, а також згадав прем’єра Канади Марка Карні у контексті дій проти російського «тіньового флоту». За словами Зеленського, країни G7 продовжать працювати над відповідними кроками.

Однією з головних тем переговорів була протиповітряна оборона. Зеленський заявив, що всі країни G7 визнають потребу України в посиленні захисту та готові допомагати.

«Ми говорили про те, що потрібно Україні. ППО. Усі визнають, усі будуть допомагати. Абсолютно вся Сімка буде працювати над тим, щоб посилити наш захист. Ми говорили і про системи, і про ракети», — сказав президент.

Він також повідомив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом можливість отримання Україною ліцензій на виробництво антибалістичних систем і ракет. Над цим, за словами Зеленського, працюватимуть команди обох країн.

Ще однією темою став енергетичний пакет для України на зиму. Зеленський заявив, що Україні потрібні додаткові кошти для фізичного захисту енергетичних об’єктів, а також підтримка із дизелем, газом і бензином у разі дефіциту.

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«Такий зимовий пакет я назвав, пояснив у деталях, що нам потрібно. Усі країни сказали — будуть нас підтримувати. І Японія, і Німеччина, і всі інші учасники», — сказав він.

Президент Франції Еммануель Макрон, за словами Зеленського, порушив питання енергетичної безпеки. Крім того, Франція готова допомогти з відновленням саркофага на Чорнобильській АЕС після небезпечних російських ударів із застосуванням дронів.

Зеленський також подякував Швейцарії за ініціативу щодо відновлення Лаври. За його словами, це питання він обговорював із президентом Швейцарії напередодні.

Окремо президент заявив, що всі країни G7 підтримують членство України в Євросоюзі. За його словами, партнери визнають прогрес України навіть в умовах війни.

«Вся Сімка підтримує наше членство в ЄС. І Урсула, і Антоніу — всі визнають, що ми відкрили кластери абсолютно справедливо, і всі кластери будуть відкриті. Поки що ніяких гальмувань у цьому процесі ніхто не бачить», — сказав Зеленський.

Також президент повідомив про плани України працювати з партнерами над drone deal. Зокрема, за його словами, Україна готує «big drone deal» із Канадою. Зеленський наголосив, що партнери визнають українське лідерство та експертизу у сфері дронів.

Він також заявив, що українські далекобійні удари та санкційний тиск уже впливають на можливості Росії продавати енергоресурси.

«У них є великі проблеми. Усі визнають, що їм треба терміново закінчувати цю війну. Інакше допомога Україні буде ще посилюватись», — сказав президент.