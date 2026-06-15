Зеленський повідомив Вселенському Патріарху про удар РФ по Києво-Печерській лаврі

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм в аеропорту Кишинева під час поїздки на саміт Групи семи.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

Зеленський подякував Патріарху за підтримку та "абсолютно чітку моральну позицію" щодо російських ударів.

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"Російські удари дронами по Києво-Печерській Лаврі – святині не лише України, а й православ’я загалом – це варварство, якому немає виправдання", – зазначив президент.

Під час розмови сторони також обговорили можливі формати для особистих зустрічей. Президент запросив Вселенського Патріарха до України.

Президент подякував Варфоломію за молитви за Україну та її громадян.

15 червня уночі Росія атакувала Києво-Печерську лавру. Ворожий БПЛА влучив у вівтарну частину Стефанівського приділу, після чого полумʼя перекинулося на дах. Вогонь охопив близько 800 кв. м.

Більше про деталі російського терору Лаври у матеріалі LB.ua "Атака на Києво-Печерську лавру: як горів Успенський собор і що вдалося врятувати".