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Трамп заявив, що угоду з Іраном підпишуть завтра і Ормузька протока одразу буде відкрита для всіх

Президент США каже, що його угода з Іраном – на противагу угоді Обами – є “стіною” на шляху до отримання Іраном ядерної зброї.

Трамп заявив, що угоду з Іраном підпишуть завтра і Ормузька протока одразу буде відкрита для всіх
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп анонсував на завтра, 14 червня, підписання мирної угоди з Іраном і відкриття Ормузької протоки. Про це він написав у TruthSocial

“Угода Барака Хусейна Обами з Іраном була легкою, красивою та гладкою дорогою до ядерної зброї, яку Іран мав би вже шість років тому і давно б використав. Моя угода з Іраном — повна протилежність: СТІНА НА ШЛЯХУ ДО ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ! Насправді вони більше не хочуть ядерної зброї і не матимуть її — ані через купівлю, ані через розробку, ані через будь-яку іншу форму придбання”, — написав Дональд.

За його словами, угоду мають підписати завтра, і одразу після її підписання, як стверджує глава Білого дому, “Ормузька протока буде відкрита для всіх”. 

Трамп стверджує, що його відносини з Іраном зовсім інші й набагато кращі, ніж у попередніх адміністрацій. Президент США каже, що жодних грошей Ірану передано не буде.

Більш того, за словами Трампа, у належний час, “коли все заспокоїться”, США зайдуть й заберуть “ядерний пил”, похований глибоко під горами, а потім знищать його.

“Ми з нетерпінням очікуємо на співпрацю з Іраном і всім Близьким Сходом у далекій перспективі. Сподіваємося, що весь цей процес відбудеться швидко, легко й гладко. Якщо ж ні — у нас є крайня альтернатива, яку, сподіваюся, більше ніколи не доведеться застосовувати!” — написав Трамп. 

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