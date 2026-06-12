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Зеленський обговорив із міністром оборони Латвії співпрацю в межах Drone Deal

Також сторони обговорили інші спільні безпекові проєкти.

Зеленський обговорив із міністром оборони Латвії співпрацю в межах Drone Deal
Фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом, який здійснив свій перший закордонний візит на посаді саме до України.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

«Провів зустріч із міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом, який відвідує Україну з першим закордонним візитом на посаді», – зазначив Зеленський.

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За словами президента, під час переговорів сторони обговорили реалізацію ініціативи Drone Deal, яку цього тижня підписали між Україною та Латвією.

«Через цей формат, зокрема, зможемо ділитися з Латвією експертизою у захисті неба. Україна завжди готова допомагати друзям, які з нами із самого початку російської агресії», – наголосив глава держави.

Володимир Зеленський також підкреслив, що Київ і Рига мають спільне бачення безпекових викликів у Європі.

«Важливо, що однаково розуміємо: безпекові виклики виникають саме через те, що Росія відмовляється завершувати свою війну дипломатією», – зазначив президент.

Окрім цього, сторони обговорили можливості фінансування спільних оборонних проєктів у межах програми SAFE, а також подальшу взаємодію в рамках Європейського Союзу, НАТО та Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

«Дякую Латвії та всьому латвійському народові за підтримку!» – підсумував Зеленський.

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