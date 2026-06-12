Також сторони обговорили інші спільні безпекові проєкти.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом, який здійснив свій перший закордонний візит на посаді саме до України.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

«Провів зустріч із міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом, який відвідує Україну з першим закордонним візитом на посаді», – зазначив Зеленський.

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За словами президента, під час переговорів сторони обговорили реалізацію ініціативи Drone Deal, яку цього тижня підписали між Україною та Латвією.

«Через цей формат, зокрема, зможемо ділитися з Латвією експертизою у захисті неба. Україна завжди готова допомагати друзям, які з нами із самого початку російської агресії», – наголосив глава держави.

Володимир Зеленський також підкреслив, що Київ і Рига мають спільне бачення безпекових викликів у Європі.

«Важливо, що однаково розуміємо: безпекові виклики виникають саме через те, що Росія відмовляється завершувати свою війну дипломатією», – зазначив президент.

Окрім цього, сторони обговорили можливості фінансування спільних оборонних проєктів у межах програми SAFE, а також подальшу взаємодію в рамках Європейського Союзу, НАТО та Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

«Дякую Латвії та всьому латвійському народові за підтримку!» – підсумував Зеленський.