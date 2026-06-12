Свириденко: «Найближчими тижнями презентують реформу про терміни служби та збільшення забезпечення»

Наразі підраховують, як збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як у цьому році, так і в наступних періодах.

Міністерство оборони України готує та найближчими тижнями презентує реформу про терміни служби та збільшення грошового забезпечення.

Про на годині запитань до уряду повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Міністерство оборони наразі готує реформу, яка буде передбачати збільшення доплат для військовослужбовців», – сказала глава уряду.

Вона додала, що це – великі кошти, і зараз обраховують, яким чином збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як у цьому році, так і в наступних періодах.

«Ця реформа, ці зміни також будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби. Все це на стороні Міністерства оборони. В найближчі тижні ми готові з цією реформою виходити і запроваджувати її», – зазначила премʼєрка.