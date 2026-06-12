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Свириденко: «Найближчими тижнями презентують реформу про терміни служби та збільшення забезпечення»

Наразі підраховують, як збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як у цьому році, так і в наступних періодах. 

Свириденко: «Найближчими тижнями презентують реформу про терміни служби та збільшення забезпечення»
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко
Фото: телеграм Юлії Свириденко

Міністерство оборони України готує та найближчими тижнями презентує реформу про терміни служби та збільшення грошового забезпечення.

Про на годині запитань до уряду повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко. 

«Міністерство оборони наразі готує реформу, яка буде передбачати збільшення доплат для військовослужбовців», – сказала глава уряду. 

Вона додала, що це – великі кошти, і зараз обраховують, яким чином збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як у цьому році, так і в наступних періодах. 

«Ця реформа, ці зміни також будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби. Все це на стороні Міністерства оборони. В найближчі тижні ми готові з цією реформою виходити і запроваджувати її», – зазначила премʼєрка.

  • На початку травня президент Володимир Зеленський заявив про початок комплексної реформи української армії, ключові напрями якої були узгоджені протягом квітня між військовим командуванням та урядом.
  • За його словами, реформа передбачає суттєве підвищення грошового забезпечення військовослужбовців із врахуванням принципу справедливості. Зокрема, мінімальний рівень виплат для тилових посад має становити не менше 30 тисяч гривень. Для військових, які виконують бойові завдання, передбачено значно вищі виплати залежно від рівня участі та ефективності.
  • Планується посилення контрактної системи у Збройних силах, що дозволить запровадити більш чіткі терміни служби та поетапний перехід до нової моделі формування підрозділів.
  • Крім того, очікується можливість поступового звільнення зі служби частини мобілізованих військовослужбовців, які були призвані раніше, відповідно до визначених часових критеріїв.
  • У червні Свириденко заявила про збільшення видатків на безпеку та оборону до рекордних 4,4 трлн грн – після схвалення парламентом змін до держбюджету на 2026 рік, які передбачають збільшення видатків на безпеку і оборону на 1,56 трлн грн.
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