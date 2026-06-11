Президент пообіцяв, що у певний момент у недалекому майбутньому Штати захоплять острів Харг та інші об’єкти нафтової інфраструктури Ірану.

Президент Дональд Трамп заявив, що США завдадуть по Ірану “дуже потужного” удару сьогодні ввечері.

Про це він написав у TruthSocial.

“США завдадуть по Ірану (чиї ВМС, ВПС, радари, ППО та всі інші форми оборони, а також більша частина наступального потенціалу — ЗНИЩЕНІ!) ДУЖЕ ПОТУЖНОГО удару вже сьогодні ввечері”, — написав Дональд.

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Він пообіцяв, що у певний момент у недалекому майбутньому Штати захоплять острів Харг та інші об’єкти нафтової інфраструктури й встановлять повний контроль над іранськими ринками нафти й газу — так само, як у Венесуелі.

Зі свого боку, видання Axios пише, що це вже третя поспіль ніч американських ударів по Ірану, а мета Вашингтона — змусити Тегеран бути поступливішим у переговорах щодо ядерної програми.

Після нещодавнього обстрілу з боку США Іран заявив про закриття Ормузької протоки для всіх суден. Центральне командування Сполучених Штатів називає цю інформацію брехливою.